Peracchini: "Da oggi in città appelli con altoparlanti"

La Spezia - "Con il presidente Toti abbiamo fatto il punto della situazione insieme agli altri sindaci. Abbiamo affrontato le criticità attuali, consapevoli che nelle prossime due settimane il contagio aumenterà". Chiusa la confercence call con la Regione Liguria, il sindaco Peracchini spiega a Città della Spezia il momento attuale che accomuna tutto lo Stivale ma che, per forza di cose, contempla le sue specificità territoriali. Il primo cittadino conferma che il Comune rimarrà aperto con incontri su prenotazioni, per il resto si passerà al lavoro agile: "Stiamo predispondendo le tecnologie adeguate per lavorare da casa. Dobbiamo usare la massima cautela, almeno fino al 25 marzo. Ma Palazzo civico non chiude".



Ieri l'episodio riguardante il dipendente Fincantieri che ha scatenato un vero putiferio. Sono giorni che riceviamo e pubblichiamo segnalazioni al riguardo. Cosa si può fare subito?

"Ho chiesto alla Prefettura di sollecitare i controlli. Ho invitato i lavoratori a chiedere il rispetto della salute: se non hanno la forza per farlo da soli, possono farsi aiutare dai sindacati. Ad Asl e Ispettorato del lavoro il compito di fare i controlli. Per quanto riguarda la questione dei trasporti stiamo predispondendo con l'azienda una rimodulazione dei mezzi specificatamente per l'entrata e l'uscita dal posto di lavoro".



Dall'ospedale la preoccupazione è il verosimile aumento dei malati, la mancanza di protezioni per tutti, il caos nelle corsie. Ha parlato con Asl?

"E' un momento unico e non è il caso di disturbare il lavoro enorme che stanno facendo. Cerchiamo tutti di fare squadra, non entro nel merito dell'organizzazione e ringrazio davvero tutti per il lavoro senza sosta".



Che cosa la preoccupa?

"La maleducazione di chi non ha capito, di chi non rispetta le regole, ampiamente chiarite. Si deve capire che la situazione è seria, bisogna stare in casa per rispetto del proprio prossimo. Ricevo richieste assurde: chi vorrebbe andare in bicicletta, chi a trovare il fidanzato, chi uscire coi bambini, chi a pescare, o al parco. Io dico che 15-20 giorni di massima cautela salva tantissime vite".



Che giornata sarà quella odierna?

"D'emergenza e di impegno come ieri e come domani, dall'alba a notte fonda. Siamo tutti al pezzo e dalle 14 la Protezione Civile girerà per la città con gli altoparlanti per ribadire i comportamenti da tenere".