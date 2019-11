La Spezia - Nello spirito della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n.176, dove, all'art. 29, si prevede che l'educazione debba avere come finalità lo sviluppo nel bambino, ragazzo e adolescente, del rispetto dell'ambiente naturale, e della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica monouso sull'ambiente, nasce in Liguria, promossa dal Comitato Regionale per l’Unicef Liguria, un’importante proposta di legge regionale di iniziativa popolare: “Per una Liguria "Amica dei Bambini" e libera dalla plastica”.

Finalizzata a promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi, intende concorrere a liberare il proprio territorio dai materiali plastici e rendere così la regione "Plastic free".

Gli obiettivi della presente legge sono anche quelli di prevenire e ridurre l'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente e sulla salute umana.



Il Comitato provinciale per l’Unicef della Spezia invita quindi tutti i cittadini a firmare nei comuni di residenza presso la segreteria Generale del Comune della Spezia e presso l'URP del Comune di Lerici per la proposta di legge regionale di iniziativa popolare “Per una Liguria "Amica dei Bambini" e libera dalla plastica“ (iniziativa ammessa con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria n. 137 del 1° ottobre 2019, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, del 9 ottobre 2019 - Parte I. Promossa da Unicef - Comitato regionale Liguria - quale comitato promotore dell'iniziativa ha indicato come termine ultimo per sottoscrivere la raccolta firme il giorno 31 marzo 2020.

La raccolta delle firme ha luogo nella segreteria generale del Comune della Spezia (piano 1° Piazza Europa 1) durante il seguente orario: dal lunedi al venerdi’ dalle ore 9,00 alle ore 12,30, il giovedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,30 (ad esclusione del mese di agosto), sabato chiuso. L’Urp del Comune di Lerici dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 12. Analoghe iniziative saranno a breve organizzate in altri comuni della provincia della Spezia