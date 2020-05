Per tutto giugno parcheggio di Piazza Europa gratis dalle 16.30 in poi

La Spezia - Per salvare l'estate e le attività commerciali che principalmente da questa stagione ricevono la linfa che le fa vivere nei dodici mesi, per tentare di costruire un "turismo endogeno" (in attesa di capire se e quando ci si potrà muovere da regione a regione), pur nelle difficoltà di una città che dovrà fare i conti con tanti problemi economici che nei prossimi mesi potrebbero presentarsi ancor più profondi di oggi. Fra le misure di sostegno alle attività commerciali chiuse ormai dall’11 marzo scorso, il Comune della Spezia ha deciso di mettere mano anche allo schema dei parcheggi: l'intento è quello di incentivare l'arrivo delle persone in città senza dover attingere dal portafoglio anche per posteggiare l'automobile. Così Palazzo civico ha deciso di prorogare ed estendere la convenzione in essere con la società Europa Park per l’utilizzo gratuito per alcune ore nelle giornate di sabato e domenica del parcheggio di Piazza Europa: l'obiettivo insomma è quello di incentivare il commercio del centro storico, che aprirà i battenti nel giro di qualche giorno, con tanti dubbi sulla convenienza e sul vero volume d'affari che sarà capace di produrre.



Un'offerta che il Comune della Spezia ha deciso di integrare e modificare con orari e modalità differenti, per il periodo che va dal 1° giugno al 30 agosto, salvo ulteriori proroghe che saranno congiuntamente rideterminate. Cosa cambia? Per il mese di giugno nel parcheggio sotterraneo di Piazza Europa è concessa la sosta gratuita tutti i giorni dalle 16.30 alle 6 del mattino successivo. Specificatamente dal 1° luglio al 31 agosto, nei giorni di venerdì, sabato e domenica sosta gratuita dalle 16.30 alle 6 del mattino successivo. Il Comune chiarisce che nelle prossime settimane seguiranno "ulteriori interventi a favore delle attività commerciali produttive del territorio, delle associazioni no profit e della collettività, sulla base delle nuove misure che verranno adottate a livello governativo dal Decreto Rilancio e della disponibilità del bilancio comunale".