Per ora il Pellegrinaggio mariano non si ferma

La Spezia - Resta in programma, almeno per il momento, il pellegrinaggio mariano diocesano del primo sabato di marzo. Si svolgerà sabato prossimo, emergenza “virus” permettendo, al santuario di Nostra Signora degli Angeli, nel comune di Arcola. I fedeli, insieme al vescovo Palletti, si ritroveranno alle 8 del mattino presso la chiesa vecchia di San Rocco, al Ponte di Arcola. Saliranno quindi a piedi, recitando il Rosario, sino al santuario, dove il vescovo presiederà la Messa e terrà l’omelia. Al termine, il consueto ristoro per tutti. Qualora di qui a sabato permanessero i divieti per gli assembramenti pubblici ed anche per le celebrazioni liturgiche con il popolo, il pellegrinaggio sarà rinviato al mese successivo. I fedeli sono quindi invitati a tenersi informati sul sito diocesano, su Tele Liguria Sud e sugli altri “media”.