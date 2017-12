Per i Planet Funk un palco `alla Bob Sinclar`, barriere anti-terrorismo su tutti i lati

La Spezia - Inizierà nella giornata di domani il montaggio del palco per il concerto dei Planet Funk in Piazza Verdi nella notte di San Silvestro. Un evento per il quale sarà messa in atto la massima attenzione, sotto il profilo della sicurezza, con la posa di barriere fisiche per scongiurare attacchi terroristici ai varchi di Via Veneto e Via Chiodo e in corrispondenza di tutte le strade laterali di accesso alla piazza. Una decisione presa stamani, nel corso della riunione operativa del Gos.

Nel corso della serata del 31 dicembre il palco, montato nella zona centrale, sarà rivolto verso Via Veneto, come accaduto a inizio agosto per il deejay set di Bob Sinclar. Le luci saranno grandi protagoniste dello show, anche attraverso le proiezioni sulla facciata della scuola Silvio Pellico.

Gli ultimi dettagli saranno perfezionati nell'ultima riunione tecnica che si svolgerà domani a Palazzo Civico.