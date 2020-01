Per gli alunni dell'Einaudi-Chiodo openday nei cantieri Sanlorenzo

La Spezia - Si è tenuto venerdì mattina il primo open day nei cantieri della SanLorenzo Yacht organizzata dalla scuola professionale “Einaudi-Chiodo” e rivolta agli allievi dell’ultimo anno di scuola media. L’iniziativa si inserisce nel solco della collaborazione scuola-impresa che dal prossimo anno scolastico 2020-2021, vedrà nascere, per la prima volta nelle scuole del territorio, l’indirizzo di studi “Allestitore Nautico” che si svilupperà proprio in strettissima sinergia tra le due realtà Einaudi-Chiodo e SanLorenzo Yacht.



Alla giornata hanno partecipato circa 30 studenti, interessati a battezzare proprio dal prossimo settembre 2020 la prima classe del nuovo indirizzo professionale. Nella giornata sono state visitate tre unità navali in differenti stati di avanzamento lavori. Si tratta di tre super yacht che prenderanno il mare nei prossimi mesi proprio dal bacino di V.le S.Bartolomeo. Tre gioielli che hanno suscitato grande ammirazione ed entusiasmo tra i giovanissimi. “E’ certamente motivo di grande orgoglio e prestigio per l’Istituto che rappresento, ha dichiarato Paolo Manfredini, D.S. dell’I.S.S. “Einaudi-Chiodo”, avvalersi della collaborazione di SanLorenzo Yacht. Il comparto della nautica cresce ogni anno in termini economici e occupazionali, di percentuali a doppia cifra. Le aziende tuttavia stentano a trovare personale qualificato. Ecco allora la risposta dell’istruzione professionale, con un profilo fornito di competenze altamente specialistiche e arricchito di una dotazione culturale che solo un percorso di istruzione quinquennale può garantire” . Purtroppo, ha aggiunto Paolo Maggiani, Ingegnere e referente del nuovo indirizzo, quest’anno potremmo attivare solo un corso disponibile per 30 allievi, per tanto saranno accettate solo le prime 30 domande d’iscrizione, in futuro tuttavia cercheremo di capire la prospettiva per un ulteriore crescita”.