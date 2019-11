Per gli Oss "Un'altra strada c'è". Incontro alla Mediateca

La Spezia - “Un’altra strada c’è” è il convegno che trattera’ del futuro occupazionale dei 158 Operatori Socio Sanitari operanti in ASL5 alla luce del concorso per l’internalizzazione del servizio previsto da Regione Liguria. L’evento avrà luogo giovedì 28 movembre alle ore 18 presso la Mediateca Regionale in Via Firenze 37 alla Spezia.

Parteciperanno Francesco Battistini consigliere regionale Linea condivisa Italia in Comune, Juri Michelucci consigliere regionale Italia Viva Andrea Licari consigliere provinciale E' Viva, Massimo Caratozzolo consigliere comunale “Per la nostra città”, Dina Nobili consigliere comunale Partito democratico, Guido Melley consigliere comunale Leali a Spezia Lorenzo Forcieri consigliere comunale Avantinsieme Alleanza civica Liguria, Paolo Mione consigliere comunale Sarzana per Sarzana Alleanza civica Liguria, Luigi Liguori consigliere comunale La Spezia bella forte unita, Massimo Lombardi, Consigliere comunale Spezia bene comune Rifondazione comunista.

Saranno presenti anche i sindacati Lara Ghiglione di Cgil, Vale Mitaj di Cisl e Marco Furletti di Uil.