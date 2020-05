Per entrare in Comune, biblioteche e musei ci vuole il termometro

La Spezia - Misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19 anche all'interno della sede comunale di Piazza Europa e nelle altre pertinenze municipali. Questa mattina il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha firmato un’ordinanza che contiene disposizioni in tal senso: e così, per la prima volta nella storia, a partire dal 18 maggio è disposto il controllo della temperatura corporea di chiunque intenda accedere a qualsiasi titolo nelle sedi del Comune della Spezia come ad esempio Palazzo Civico, musei, biblioteche e sedi decentrate. La rilevazione sarà effettuata da personale incaricato.



Chi risulterà con febbre superiore a 37,5° C, non potrà accedere nelle sedi comunali e sarà invitato a contattare il proprio medico curante, in caso di rifiuto a sottoporsi al controllo della temperatura non si potrà accedere agli uffici. Il provvedimento sarà pubblicizzato tramite tutti i canali informativi del Comune (sito web e canali social) e sarà affisso un avviso all’ingresso di ogni sede comunale per informare i cittadini. Si coglie l’occasione per invitare i cittadini e i dipendenti dell’Ente alla massima collaborazione e a tenere comportamenti corretti per il bene di tutti. Le presenti disposizioni valgono fino al 31 luglio 2020.