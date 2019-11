Per dieci ore Piazza Cavour si trasforma in un ranch di campagna

La Spezia - Laboratori didattici per adulti e bambini, battesimo della sella, laboratori dei musei e molto altro ancora. Ritorna domenica 24 novembre, dalle 9 alle ore 19.30, in piazza Cavour, 'La fattoria in città', un appuntamento oramai tradizionale per conoscere gli animali, assaporare i profumi della campagna e gustare le prelibatezze genuine della nostra terra. Hanno presentato il programma della giornata il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e l'assessore alle Attività Produttive Lorenzo Brogi. Ad arricchire la giornata non solo la mostra mercato dei prodotti tipici locali ma, novità dell'edizione 2019 dell'iniziativa, i laboratori didatti rivolti agli adulti, a cura delle Associazioni di categoria (Ugs, Cisl, Cia, Coldiretti e Confagricoltura), della Condotta Slow Food della Spezia e dell'Associazione 'Tipico del Parco'. Per i 'grandi' sono infatti previsti due laboratori: dalle 11 alle 18 quello del 'gusto e degustazioni' (Come sfilare il pesce; Laborator'olio; Il miele; il Parmigiano Reggiano dell'Appennino; Il vino La Spergola) e la 'potatura degli alberi, dalle ore 11 alle 15.



I momenti ludico-formativi rivolti ai bambini sono organizzati dai Servizi Culturali del Comune della Spezia tramite la Cooperativa Zoe (dalle 15 alle ore 18), dalla Cooperativa Sociale CIS - Fattoria didattica del Carpanedo (dalle 10 alle 17) e dalla Cooperativa sociale Cocea - Bioasilo del Carpanedo (dalle 15 alle 17). Dalle 11 alle 18 entreranno nel vivo i laboratori dei musei: al Museo Lia 'Fior di farina', al Museo del Castello il primo pane: la macinatura dei cerali nella Preistoria', al CAMeC 'Raccolto d'artista', al Museo Etnografico 'L'arte del croxetto' e al Museo del Sigillo 'La merenda del faranone'. La partecipazione a tutti i laboratori è gratuita, da prenotarsi sul posto. Dalle 10 alle 17, inoltre, si rinnoverà l'atteso appuntamento con il battesimo della sella, a cura del Centro Ippico Sarzanese. Sabato 23 novembre, dalle 9, al CAMeC della Spezia è in programma il convegno `Geodiversità: risorsa del territorio', a seguire, dalle ore 12, il laboratorio 'Olio con intruso' e il laboratorio- degustazione Croxetti', a cura della Condotta Slow Food della Spezia. Ingresso gratuito.



C.Alf.