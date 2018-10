Per Spezia quasi cinque incidenti ogni mille veicoli

Questo raccontano i dati del 2017. Fortunatamente basso il valore della mortalità. Genova capitale dei sinistri.

La Spezia - Quasi cinque incidenti ogni mille veicoli circolanti alla Spezia e provincia. 4.79, per la precisione. Questo dicono i dati Istat, riferiti al 2017. Un numero tutt'altro che basso, guardando al quadro nazionale, che vede genova timonare questa non troppo lusinghiera graduatoria, con 7.6 sinistri ogni mille veicoli. E sebbene lo Spezzino non faccia registrare un valore basso, è comunque la provincia meno 'incidentata' della Liguria, visto che Savona (5.6) e Imperia (5) le stanno davanti. Savona è addirittura terza a livello nazionale, dietro la Superba e Milano (5.9). Nel complesso, forse un po' a sorpresa, la situazione è generalmente più rosea al Sud e nelle isole, oltreché nelle zone un po' più periferiche del Nord – Torino compresa, con un ottimo 2.3.



Lo Spezzino, che vanta un parco circolante di circa 184mila veicoli, nel 2017 ha messo a referto, dice Istat, 880 incidenti, con 9 morti e 1.215 feriti. Questo significa 1.02 decessi ogni cento incidenti. Quest'ultima statistica non si sposa con quella precedente: infatti, da quanto emerge dalla rilevazione dell'Istituto nazionale di statistica, non c'è alcuna particolare correlazione tra il numero di incidenti ogni mille veicoli e le morti ogni cento sinistri. In altre parole, dove si fanno più incidenti non è detto che si muoia di più. Ad esempio, la provincia di Cuneo ha solo 2.14 incidenti ogni mille veicoli, ma i morti sono quasi cinque ogni cento schianti. E la super incidentata Genova fa 'solo' 0.7 morti ogni cento eventi. Le province con più decessi ogni cento incidenti nel 2017 sono state Isernia (6.5), Sud Sardegna (5.8) e Foggia (5.8).