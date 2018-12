Penultimo appuntamento con "Io speriamo che me la cane"

La Spezia - Lunedì prossimo10 dicembre alle 18,30 nono e penultimo incontro di "Io speriamo che me la cane", il corso teorico gratuito di cultura cinofila tenuto da Juri Vergassola, educatore cinofilo.

Sarà un nuovo incontro da non perdere. CI sarà anche Alfonso Pierro in "Sotto forma di animale". L’incontro desidera essere una proposta per una conversazione dentro una domanda: che ruolo ha il cane oggi in famiglia? La relazione che esiste tra cane e uomo è davvero qualcosa di curioso, impossibile da non notare e quindi spazio di riflessione sui cambiamenti educativi e sociali in cui siamo immersi e che ci trovano protagonisti. Cosa rappresenta oggi per noi il cane? Quali meriti gli vengono riconosciuti? Attraverso uno scambio ironico ci muoveremo tra alcuni esempi che descrivono il rapporto tra noi e il nostro amico a quattro zampe, stimoli che sondano il rischio di pretendere dal cane un’identità che forse non gli appartiene e il valore manifesto nell’incontro tra due specie così unite. Senza nascondere l’insegnamento che questo valore dona ad un livello pedagogico, ovvero la considerazione sulla paura dell’altro e probabilmente su quale sia il nostro posto nel mondo.



Alfonso Pierro nasce a Biella nel 1983. Pedagogista, poeta, performer. Dal 2003 ha vissuto, lavorato e studiato in diverse città italiane ed europee. Ha pubblicato Svendendo Altrove il Bacio Bugiardo. Poesie (2008) e John Fante: uno scrittore maledettamente ironico (2012), oltre ad aver partecipato a raccolte e riviste nazionali di editoria indipendente. Autore e corpo poetico di letture, recitativi, spettacoli, performance, installazioni come Questa è una Emozione, La Luna è un Mare diVino, Wor(l)d Does Exist, sacroEsilio, Il verso che fa strada, UP_pello, Melting poetry, Come un pugno nello stomaco, Permea, Canti dalla valle. Dal 2008 è un esponente della poesia di strada italiana con il progetto unlitro. Nel 2013 apre il suo blog speak sick. Dal 2014 è socio della LIPS, Lega Italiana Poetry Slam, della quale è vice-coordinatore per la regione Liguria. Dal 2015 è co-fondatore e autore dei Mitilanti, associazione di promozione sociale con all’attivo workshop sulla poesia performativa, laboratori nelle scuole, poetry slam, secret show, spettacoli, pubblicazioni, letture, open mic, rassegne di poesia e spoken word, manifestazioni culturali. Oggi collabora in progetti educativi e servizi di mediazione nel Comune della Spezia. Svolge attività private di consulenza pedagogica e pedagogico-clinica; propone laboratori pedagogici in qualità di studioso dell’arte poetica come possibile mezzo di cura per il mondo. Continua a prestar voce e attenzione.