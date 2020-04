Pensioni di maggio, alle poste a scaglioni 'alfabetici'

La Spezia - Poste Italiane rende noto che le pensioni del mese di maggio verranno accreditate il 27 aprile per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una PostepayEvolution. I titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di PostepayEvolution potranno prelevare i contanti dagli ATM Postamat, senza bisogno di recarsi allo sportello.

Coloro che invece non possono evitare di ritirare la pensione in contanti, nell'Ufficio Postale, dovranno presentarsi agli sportelli rispettando la turnazione alfabetica prevista dal calendario seguente:



I cognomi dalla A alla B lunedì 27 aprile;



dalla C alla D martedì 28 aprile;



dalla E alla K mercoledì 29 aprile;



dalla L alla P giovedì 30 aprile;



dalla Q alla Z sabato mattina 2 maggio.



Per andare incontro alle esigenze della clientela della provincia della Spezia, migliorando la facilità di accesso e garantendo il valore della capillarità, da lunedì 27 aprile riapriranno al pubblico dal lunedì al sabato, 6 uffici postali, 2 estenderanno l'orario tutti i giorni fino alle 19.05 mentre torneranno operativi 3 uffici precedentemente chiusi a scopo precauzionale durante l'emergenza Covid 19. Il dettaglio degli orari nell'immagine a fine articolo.