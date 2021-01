Pensione, alla Spezia accreditamenti a partire dal 25 gennaio

La Spezia - Poste Italiane comunica che in provincia della Spezia le pensioni del mese di febbraio verranno accreditate a partire da lunedì 25 gennaio per i clienti che hanno scelto l’accredito su Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta o Postepay Evolution. I titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution, inoltre, potranno prelevare i contanti da oltre 7.000 Atm Postamat, senza bisogno di recarsi allo sportello.







I cognomi



dalla A alla B lunedì 25 gennaio



dalla C alla D martedì 26 gennaio



dalla E alla K mercoledì 27 gennaio



dalla L alla O giovedì 28 gennaio



dalla P alla R venerdì 29 gennaio



dalla S alla Z sabato mattina 30 gennaio.