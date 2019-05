Pensionati a Roma, un pullman dal Golfo

La Spezia - "Dateci retta". E' lo slogan della manifestazione nazionale unitaria pensionati Cgil-Spi, Fnp-Cisl e Uil in programma sabato primo giugno, alle 10, a Roma in Piazza San Giovanni. Un treno speciale partirà sabato mattina dalla stazione della Spezia. "Il governo non ci ha ancora chiamato - spiega Antonio Montani, segretario generale Fnp-Cisl La Spezia - e abbiamo approvato una piattaforma a livello nazionale Cgil, Cisl e Uil. Inoltre è nostro intento procedere a una raccolta di firme sulla non autosufficienza". Cinque i punti cardine dei sindacati dei pensionati: la tutela delle pensioni a cui è stata tagliata la rivalutazione riducendo ancora una volta il potere d'acquisto; una legge sulla non autosufficienza perchè il numero delle persone cresce di anno in anno con milioni di famiglie in difficoltà; il diritto a curarsi perchè in questi anni è aumentato il numero delle persone che hanno rinunciato a curarsi e occorre superare le liste d'attesa nelle Asl e abolire i ticket; la riduzione delle tasse perchè i pensionati italiani pagano più di tutti in Europa; un invecchiamento attivo e in salute, perchè gli anziani di oggi e di domani sono una risorsa e non un peso.