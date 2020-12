Pensionamento Pagliai, gli auguri del sindaco

La Spezia - In merito all’imminente pensionamento del Comandante del Corpo della Polizia Municipale della Spezia Alberto Pagliai, il Sindaco Pierluigi Peracchini dichiara quanto segue: "Il pensionamento del Comandante Pagliai rappresenta una perdita di grande competenza, valore e spirito di sacrificio per tutto il Corpo della Polizia Municipale e per tutta la Città della Spezia. La sua carriera all’interno del Comune è riconosciuta da tutti come brillante e contraddistinta da una grande professionalità, abnegazione e serietà. Come comandante e come uomo è sempre stato al servizio della cosa pubblica e non ha mai fatto mancare una parola di conforto a tutti i colleghi, servendo allo stesso tempo i cittadini con grande rigore e con grande umanità. L’anno del suo pensionamento è stato purtroppo contraddistinto dall’emergenza coronavirus, e anche in questa grave eccezionalità il Comandante Pagliai non ha mai fatto mancare il supporto agli agenti e alla Pubblica Amministrazione organizzando, al massimo delle possibilità, un presidio sul territorio senza precedenti di cui personalmente lo ringrazio. Allo stesso modo, ricordo, la sua preziosa collaborazione nel siglare l’accordo fra l’Amministrazione e il Comando per l’estensione del terzo turno della Polizia Municipale, garantendo così maggiore sicurezza per tutta la cittadinanza. Il Comandante Pagliai è uno spezzino cresciuto in Piazza Brin e che si è poi ritrovato al Comando sito nel quartiere Umbertino: la sua appartenenza al territorio e l’amore verso la sua Città sono ciò che maggiormente, io credo, abbiano contraddistinto il suo servizio in tutti questi anni. L’amarezza è che, a causa degli inevitabili ritardi dettati dal Covid, non possa inaugurare da Comandante la nuova sede del Comando della Polizia Municipale nell’ex Liceo Pacinotti ma sarà il primo invitato al taglio del nastro: questa operazione consentirà di migliorare notevolmente la qualità della vita lavorativa degli agenti, in una struttura completamente ammodernata e tecnologica. I miei più sinceri auguri per il suo pensionamento, nella speranza che possa continuare a offrire al Comando e al Comune tutta la sua preziosa esperienza.”