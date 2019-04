Pellegrinaggio ad Assisi con l'Azione Cattolica

La Spezia - L’Azione cattolica diocesana organizza dal 26 al 28 aprile un pellegrinaggio ad Assisi. Saranno

visitate anche altre località dell’Umbria, come Cortona, Spello, con la preghiera sulla tomba di

Carlo Carretto, l’abbazia di Sassovivo e Foligno, la cui diocesi fu retta per vari anni da monsignor

Siro Silvestri, poi vescovo alla Spezia. La quota di partecipazione è di 170 euro con riduzioni per le famiglie. Per informazioni e per iscrizioni rivolgersi a Roberto 334.9311324 o a Gian Lorenzo

392.3081040.