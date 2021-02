Pedaggi autostradali, Toti: "Ampliata area esenzione e agevolazioni sulla rete ligure"

La Spezia - Una squadra dei Vigili del Fuoco della Spezia è intervenuta oggi pomeriggio per soccorrere una coppia di spezzini che si era persa in un bosco nei pressi della località Ceppo, sopra l'abitato di Fabiano Alto.

I due escursionisti stavano andando verso il Santuario della Madonna dell'Olmo quando senza accorgesene sono usciti dal sentiero e si sono ritrovati in una zona boscata particolarmente impervia.

A quel punto hanno valutato piu' sicuro chiamare i soccorsi al 112 (il numero unico per le emergenze) il quale ha girato la chiamata alla sala operativa del Vigili del Fuoco.

Fortunatamente i due dispersi sono riusciti a fornire le esatte coordinate gps della loro posizione facilitando cosi le ricerche. La squadra dei soccorritori in pochi minuti è riuscita a raggiungerli ed una volta appurato che stavano bene li ha accompagnati sul sentiero principale. Al soccorso hanno partecipato anche alcuni volontari del Soccorso Alpino.