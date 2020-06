Pedaggi autostradali, Peracchini scrive nuovamente a Mit e Anas

La Spezia - "Il concessionario autostradale ha riconosciuto lo stato di assoluta gravità in cui versa la rete infrastrutturale del nostro territorio con pregiudizio della circolazione per tutti i cittadini", lo dichiara il Presidente della Provincia della Spezia Pierluigi Peracchini. "Benefici ed esenzioni sull’Autostrada A12 e sul tratto locale della Autocisa, analogamente a quanto sta già succedendo nell’area genovese della A10 e della A26, sono però rimessi a disposizioni che devono essere assunte dal Ministero delle Infrastrutture e da ANAS cui la Salt ha confermato che provvederà ad adeguarsi".

Tutt’oggi la Provincia della Spezia non ha ricevuto alcuna risposta dal MIT e dall’azienda di Stato e così il Presidente Pierluigi Peracchini ha immediatamente inviato stamani una nuova istanza formale. "La Provincia, grazie alle risorse messe a disposizione da Regione Liguria, ha realizzato in 30 giorni il bypass sulla SP 31 della Ripa da ieri perfettamente percorribile. Il MIT e ANAS, per ovviare ai gravi problemi cagionati dal crollo del ponte di Albiano, a oltre due mesi di distanza ancora non hanno fatto assolutamente niente. Ho dunque scritto nuovamente affinché vogliano quanto meno accordare a noi tutti l’esenzione dei pedaggi, tanto più che lo stesso Concessionario SALT riconosce tempi di percorrenza della rete assolutamente inaccettabili: per soli 50 km di percorrenza da casello a casello ben 39 minuti medi! Se poi il tragitto dovesse prolungarsi per raggiungere, ad esempio, il casello di Recco occorrono oltre due ore", denuncia Peracchini.



"A questo punto il Ministro De Micheli e l’A.D. di ANAS Simonini hanno responsabilità dirette: oltre a non aver minimamente agevolato le procedure amministrative in capo alla Provincia per la realizzazione del bypass sulla Ripa, non hanno ancora detto nulla sull’esenzione pedaggi nel tratto spezzino della rete autostradale. SALT è disponibile purché il Ministero e la sua Azienda adottino gli opportuni provvedimenti: se tutt’oggi paghiamo i pedaggi più cari d’Italia, è dunque indiscutibile dove risiedano colpe e responsabilità. Confido che questa volta Governo e ANAS abbiano quanto meno l’educazione istituzionale di rispondere e di accordarci pari dignità di trattamento rendendo gratuita la rete autostradale che attraversa la nostra Provincia: se invece continueranno a ignorare i nostri diritti non esiterò a coinvolgere anche le competenti Autorità giudiziarie", ha concluso il Presidente della Provincia.