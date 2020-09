Pazienti Covid al voto, richieste entro domani

La Spezia - Sul sito ufficiale della Prefettura della Spezia www.prefettura.it/laspezia, nella sezione “notizie”, sono visionabili i fac simile delle schede per le elezioni regionali e amministrative, nonché per la consultazione referendaria dei prossimi 20 e 21 settembre. Si rammenta inoltre che domani 15 settembre scadrà il termine per inoltrare al Comune di residenza la richiesta di esercizio del diritto di voto domiciliare da parte di coloro che si trovano in isolamento/quarantena per Covid-19.