La Spezia - Ecco le nuove disposizioni del Patronato Inca Cgil



CGIL ATTIVE sono:



- Sede di LA SPEZIA in Via Bologna 9

- Sede di SARZANA in Via Paganino 4/c

- Sede di LA SPEZIA CENTRO in Via F. Rosselli,45

(SOLO LUNEDI MATTINA)

Si specifica che le suddette sedi sono CHIUSE AL PUBBLICO (ad eccezione per PRATICHE URGENTI)

Il servizio verrà garantito SOLO in MODALITÀ TELEMATICA.

Per poter comunicare con le sedi attive si prega di utilizzare i seguenti contatti:

INCA-CGIL LA SPEZIA

TEL 0187/547249 – 0187/547225 – 0187/547267

MAIL laspezia@inca.it

PEC la-spezia@inca.peccgil.it

Solo per comunicazioni URGENTI relative a pratiche

di PENSIONI chiamare 349/4363744 (attivo WhatsApp)

INCA-CGIL SARZANA

TEL 0187/692021 – 0187/626652

MAIL sarzana@inca.it

PEC sarzana@inca.peccgil.it



CAMERA DEL LAVORO TERRITORIALE DELLA SPEZIA

? Per inoltrare pratica NASPI inviare presso il nostro contatto mail laspezia@inca.it o pec la-spezia@inca.peccgil.it

• CARTA IDENTITÀ E CODICE FISCALE

• NUMERO DI TELEFONO E INDIRIZZO MAIL

• BUSTA PAGA E CONTRATTO DI LAVORO

• ALLEGARE EVENTUALE LETTERA DI LICENZIAMENTO

• SR163 (MODULO SCARICABILE ONLINE DA ALLEGARE DOPO LA VIDIMAZIONE PRESSO BANCA/POSTE)

• SEGNALARE SE IN MALATTIA/INFORTUNIO ULTIMO GIORNO DI LAVORO

• ALLEGARE AUTODICHIARAZIONE SPECIFICANDO ULTIMO GIORNO DI RAPPORTO DI LAVORO

• ALLEGARE EVENTUALE AUTODICHIARAZIONE

REDDITO PRESUNTO (per anno 2020) SE TITOLARE

P.IVA/POSIZIONE REI/SOCIETÀ (anche se zero)



? Per inoltrare NASPI-COM per variazione stato Naspi (solo se inoltrate dalle nostre sedi) inviare presso il

nostro contatto mail laspezia@inca.it o pec la-spezia@inca.peccgil.it

• COPIA CARTA IDENTITÀ E CODICE FISCALE

• NUMERO DI TELEFONO E INDIRIZZO MAIL

• COPIA CONTRATTO IN CASO DI SOSPENSIONE NASPI

• DATA CESSAZIONE CONTRATTO IN CASO DI RIATTIVAZIONE NASPI

• SCRIVERE ULTERIORI INFORMAZIONI IN FORMATO

AUTOCERTIFICAZIONE (reddito presunto anno 2020)



CAMERA DEL LAVORO TERRITORIALE DELLA SPEZIA

? Per inoltrare domanda di CONGEDO PARENTALE inviare presso il nostro contatto mail laspezia@inca.it o pec la-spezia@inca.peccgil.it

• CARTA IDENTITÀ E CODICE FISCALE DI ENTRAMBI GENITORI

• NUMERO DI TELEFONO E INDIRIZZO MAIL

• CODICE FISCALE MINORE

• BUSTA PAGA DI ENTRAMBI GENITORI (specificare se altro: disoccupato/autonomo/pubblico impiego)

• SE MINORE CON + DI 6 ANNI ALLEGARE



DICHIARAZIONE REDDITI

• ALLEGARE AUTODICHIARAZIONE SPECIFICANDO PERIODO DI CONGEDO RICHIESTO (PRIMO E ULTIMO GIORNO COMPRESI)

? Per inoltrare CONGEDO 104/ CONGEDO STRAORDINARIO inviare presso il nostro contatto mail laspezia@inca.it o pec la-spezia@inca.peccgil.it

• CARTA IDENTITÀ E CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE E DELL’INVALIDO/A

• NUMERO DI TELEFONO E INDIRIZZO MAIL

• BUSTA PAGA DEL RICHIEDENTE

• ALLEGARE AUTODICHIARAZIONE SPECIFICANDO PERIODO DI CONGEDO RICHIESTO (PRIMO E ULTIMO GIORNO COMPRESI)