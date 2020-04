Patronato Inca: "Il contagio sul lavoro è infortunio sul lavoro"

La Spezia - In caso di contagio da Coronavirus sul lavoro, il lavoratore ha diritto all'infortunio sul lavoro. Il lavoratore deve informare il datore di lavoro, che deve provvedere a inoltrare la denuncia di infortunio all’Inail. Il medico certificatore redige il certificato e lo invia telematicamente all’Inail che prende in carico il lavoratore infortunato assicurando la prevista tutela. Così il Patronato Inca della Cgil in una nota.



Tutti i lavoratori sono legittimati, qualora il contagio derivi dalla mancata osservanza delle norme di sicurezza sul lavoro, a richiedere al datore di lavoro il risarcimento del danno non indennizzato dall’Inail. L’indennità di temporanea per astensione dal lavoro è erogata dall’Inail anche durante il periodo in cui il lavoratore è in quarantena o in permanenza domiciliare. I contagi da Coronavirus, dato l’alto rischio professionale a cui è esposto il personale sanitario sono riconosciuti infortuni sul lavoro, anche quando l’identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio risulti problematica. C'è poi lo stress da lavoro correlato: l’impatto che l’emergenza Covid-19 ha sul personale sanitario in prima linea nella gestione dell’emergenza espone di fatto tutti loro a un forte stress, dovuto anche alla inevitabile quarantena.



Ed infine, il danno differenziale: tutti i lavoratori sono legittimati, qualora il contagio derivi dalla mancata osservanza delle norme di sicurezza sul lavoro, a richiedere al datore di lavoro il risarcimento del danno non indennizzato dall’Inail. Per informazioni e consulenze rivolgersi al Patronato Inca Cgil della Spezia, che in questo momento di emergenza garantisce i servizi per via telematica, con appuntamenti solo per pratiche urgenti. Ecco i riferimenti: 0187/547249-547225-547267 mail laspezia@inca.it PEC la-spezia@inca.pecgil.it