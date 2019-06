Pastorale familiare: una settimana di vacanze per le famiglie

La Spezia - Anche quest’anno l’ufficio diocesano di Pastorale familiare propone per tutte le famiglie una settimana di vacanza, di riflessione e di svago, dal 28 luglio al 4 agosto. La vacanza si terrà presso la casa autogestita “Lo scoiattolo” a Cinquecerri di Ligonchio, nel cuore del Parco nazionale dell’Appenino tosco–emiliano, a solo un’ora e mezza dalla Spezia. La chiesa, alcuni saloni, un piccolo campo sportivo, un’area giochi e un grande spazio verde attiguo alla casa saranno a disposizione dei partecipanti per momenti di preghiera, di riflessione, di condivisione e di festa, con ampie possibilità di passeggiate e di escursioni. Quest’anno il tema prescelto sarà “La santità in famiglia”, una riflessione partendo da una frase di san Giovanni Paolo II: “Il cammino di santità compiuto insieme, come coppia, è possibile, è bello, è straordinariamente fecondo ed è fondamentale per il bene della famiglia, della Chiesa e della società”. E’ possibile partecipare alla vacanza anche solo alcuni giorni. Per informazioni e prenotazioni, da effettuare entro il 10 luglio, telefonare al numero 328.5834990.