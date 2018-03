Pastorale di strada in centro città

Sabato prossimo ci si potrà confessare in piazza, lunedì le celebrazioni del Patrono. Poi verrà il momento della veglia.

La Spezia - Si avvicina la primavera e si intensificano, in diocesi, le iniziative di evangelizzazione rivolte i

modo particolare ai giovani e alle giovani della città della Spezia e della provincia. Nei prossimi giorni sono previsti due appuntamenti importanti. Sabato prossimo 17 marzo, quando la città della Spezia sarà già impegnata nelle celebrazioni della festa patronale di San Giuseppe e nelle fiere collaterali, si terrà in centro città un altro appuntamento di “evangelizzazione di strada”. In piazza del Bastione e in piazza Beverini saranno erette alcune tende, presso le quali – nei pressi dei luoghi della cosiddetta “movida” giovanile del sabato sera – si potrà discutere, riflettere un po’ sul senso della vita, e confessarsi. L’iniziativa andrà avanti nel cuore della notte.

L’esperienza dell’”evangelizzazione di strada” nel cuore delle notti cittadine non è nuova alla Spezia. L’ultima volta è stata, a fine gennaio, con la “tenda della pace” allestita in piazza del Bastione, a cura della Pastorale giovanile diocesana. In quella circostanza, nella tenda si era svolta, in un contesto inedito ma molto sentito, un’Adorazione eucaristica aperta a tutti.



Il sabato successivo, 24 marzo, vigilia della Domenica delle Palme, in un clima già proiettato verso la solennità pasquale, avrà luogo invece, com’è tradizione, la Veglia diocesana dei giovani, appuntamento “locale” della Giornata mondiale della gioventù: tappa dunque del cammino triennale che culminerà il prossimo anni nell’incontro mondiale di Panama. Per quanto riguarda invece la festa patronale di San Giuseppe, il vescovo Luigi Ernesto Palletti presiederà lunedì 19 marzo le consuete celebrazioni: alle 10 all’interno dell’Arsenale militare marittimo, che anch’esso ha come patrono san Giuseppe, e alle 11.30 nella chiesa abbaziale di Santa Maria Assunta. Lungo i viali affollati dalle bancarelle della fiera omonima, ci saranno anche quest’anno alcuni stand allestiti da movimenti e associazioni del

mondo della solidarietà, in particolare di area cattolica. La fiera inizierà nella giornata di sabato prossimo, proseguendo per tre giorni sino a tutto il lunedì successivo. Gli stand delle associazioni di solidarietà sociale e di volontariato saranno collocati in piazza Verdi.