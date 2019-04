Passeggiata partigiana con l'Anpi per le vie della Chiappa

La Spezia - La storica sezione della Chiappa dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia celebra la 74esima edizione della Liberazione dal nazi-fascismo con la "Camminata Partigiana" in memoria Adriano Bertagnini. In collaborazione con l'Università Popolare l'appuntamento è per le 15 del 25 aprile nel ricordo di chi per primo volle questa simbolica passeggiata. Nel ricordo condiviso con altri due partigiani: Bruno Brizzi "Cammello", Maria Ledda "Mery", Aldo Signanini "Leopardo". Appuntamento in Piazza Renato Corradini (di fronte la pizzeria Capolinea di via Monfalcone).

per una camminata di circa 3 ore, comprensiva della sosta per lo spuntino presso il locale "Margherita e le sue sorelle".

Si consiglia ai partecipanti di usare abbigliamento sportivo e scarpe adatte.