Passaggio di consegne in Capitaneria è arrivato il comandante Stella

La Spezia - Cerimonia di insediamento e un romantico strappo al cerimoniale alla Capitaneria di Porto della Spezia. Questa mattina si è tenuto l'avvicendamento tra il comandante Massimo Seno e il suo successore Giovanni Stella alla presenza dell’ammiraglio ispettore Nicola Carlone, direttore marittimo della Liguria, l'ammiraglio Giorgio Lazio Comandante del Comando Marittimo Nord della Marina Militare delle autorità civili e militari spezzine.

Nel corso del suo discorso di commiato del Capitano di vascello Massimo ha fatto un piccolo "strappo" al cerimoniale per ringraziare la famiglia, in particolare alla moglie per consegnarle un mazzo di fiori. Seno non solo ha ringraziato i suoi uomini e tutte le autorità ma ha stilato un bilancio di questi due anni alla Spezia, ricordando primi fra tutti i caduti in servizio e le loro famiglie.

"Mi inchino a chi si è sacrificato - ha detto -. E saluto tutti voi con grande riconoscenza. Il nostro compartimento marittimo è di cento chilometri ed è caratterizzato da un'anima militare e civile. In queste realtà si incorciano diverse esigenze che richiedono di essere affrontate con la massima professionalità e diversificate attività. In questi due anni di lavoro intenso, entusiasmante, ho potuto godere del privilegio di servire la Capitaneria di porto sotto la sapiente guida del direttore marittimo della Liguria Nicola Carlone. In questi due anni abbiamo operatodalla sicurezza della navigazione, dalla tutela dell'ambiente marino, al controllo della filiera della pesca oltre che le innumerevoli funzioni tecnico amministrative svolte in porto a partire dall'accosto delle navi alla loro certificazione, alla partenza dei cargo e alle ispezioni. Sono stati circa 700 i controlli a bordo delle navi mercantili e oltre 2mila sono state le autorizzazioni di imbarco e sbarco per le merci pericolose. Nel 2018 sono state 75 le sessioni di esame di patenti nautica con circa 700 patenti rilasciate. Sono state 3mila le pratiche di partenza nave. Al contempo sono grato all'ammiraglio Lazio di aver coinvolto la Capitaneria nella vita della Forza armata alla Spezia consentendoci di vivere da protagonisti le nostre mansioni e di poter svolgere il nostro ruolo in perfetta sintonia con le altre articolazioni della Marina".

"In questa città ho vissuto in grande sintonia con tutte le istituzioni - ha proseguito -.Grande l'impegno dell'amministrazione per le emissioni inquinanti da parte delle navi che stazionano in porto. Come sapete abbiamo concordato con le compagnie di navigazione la sottoscrizione dell'accordo con il quale si impegnano a utilizzare prima ancora entrare carburante meno impattante. La sinergia è stata perfetta anche con l'Autorità di sistema portuale e con la sua presidente, Carla Roncallo. Abbiamo condiviso molte idee sempre nel rispetto reciproco di ruoli e responsabilità, i risultati si sono visti: crescita dei traffici e parallelamente implementazione delle condizioni di sicurezza, tutela dell'ambiente. Un esempio è lo stazionamento delle navi a gnl in porto: si tratta della prima ordinanza a livello nazionale che consideriamo un punto di partenza e non di arrivo. La sicurezza è sempre garantita coordinata per legge dalla Capitaneria ma l'azione non si è limitata al porto. E' andata ben oltre. Solo nel 2018 sono state 120 le operazioni di soccorso in mare permettendo di trarre in salvo 150 persone. Questo è il nostro compito primario".

Lasciato l'incarico spezzino Seno raggiungerà Roma per coprire un ruolo di rilievo al Secondo reparto del Comando generale delle capitanerie di porto che si occupa di affari giuridici e di istituto.



il Capitano di Vascello Giovanni Stella, napoletano di origine e proveniente dalla Direzione Marittima del Veneto, dove ha rivestito il delicato incarico di Comandante in II. Laureato in Economia Marittima presso l’Istituto Universitario Navale di Napoli, dopo essere stato nominato Ufficiale del Ruolo Normale del Corpo delle Capitanerie di porto nel 1992, ha prestato servizio dapprima a Napoli, poi a Livorno. Ha ricoperto il ruolo di Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino tra il 2000 e il 2003 e, con il grado di Capitano di Fregata, è stato designato quale comandante della Capitaneria di porto di Porto Torres nel 2010, incarico svolto fino al 2012, quando è stato nominato comandante in II della Direzione Marittima del Lazio. Dal 2013 al 2017 ha ricoperto il delicato incarico di Capo dell’Ufficio impiego del personale non direttivo del Corpo delle Capitanerie di porto presso il Comando Generale.

Tra i primi obiettivi del nuovo Comandante Giovanni Stella ci sarà quello di conoscere a fondo il territorio passando dagli uffici perfirerici e dalle amministrazioni comunali. "Le linee guida per il mio operato - ha detto - sono guidate dal centro e vengono fissati degli obiettivi precisi che il mio predecessore ha colto in pieno e ora sta a me mantenerli. Nel modo più assoluto la Capitaneria di porto della Spezia non sono parola lasciate al vento ma sarò a completa diposizione del cittadino e del territorio".



Nel corso della cerimonia l'ammiraglio ispettore Nicola Carlone, direttore marittimo della Liguria ha detto: "Comandante Seno lei ha sempre operato con serenità, fermezza e professionalità. Si è sempre distinto in questo splendido territorio".