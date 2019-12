Passa da Spezia la Luce di Betlemme

La Spezia - Sabato prossimo, avvicinandosi il Natale, torna alla Spezia la “Luce di Betlemme”, accesa in Palestina nelle settimane scorse e diffusa in tutta Europa. In Italia è il Masci, movimento adulti scout cattolici, a prendersi cura dell’iniziativa, che ha per tema “Una traccia di luce”, con il patrocinio di Trenitalia. La “Luce” arriverà in treno sabato alle 16.45 alla stazione centrale, provenendo dalla Toscana. Tutti sono invitati a recarsi sul piazzale della stazione per accoglierla. Seguirà, alle 18, un incontro alla Cittadella della pace della Caritas, a Pegazzano. Altri incontri sono previsti domenica 22 in diverse località, iniziando, alle 8.30, nella chiesa di Santa Rita.