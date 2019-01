Pass residenti, arrivano le lettere. Ecco come rinnovarlo

Telematicamente, negli sportelli appositi, alle poste, tutto quel che c'è da sapere.

La Spezia - Nei prossimi giorni inizieranno ad arrivare nelle cassette della posta degli spezzini le lettere contenenti le modalità ed i tempi per poter rinnovare il pass parcheggio residenti con prossima scadenza il 15 aprile 2019. Atc Mobilità e Parcheggi informa che per rinnovare il pass è sufficiente effettuare il pagamento con le modalità di seguito elencate: tramite il sito internet http://www.mobpark.eu/ entro il 15 aprile 2019. Dopo essersi registrati nella nuova piattaforma sarà possibile rinnovare le autorizzazioni associate al profilo. Si dovrà cliccare su elenco autorizzazioni – scaduti – rinnova – rinnova, poi procedere con il pagamento tramite carta di credito.



Possibile rinnovare anche presso gli uffici di Atc Mobilità e Parcheggi solamente con Bancomat o carta di credito entro il 15/4/2019; anche presso qualunque ufficio postale, utilizzando esclusivamente il bollettino allegato (bollettini diversi non consentono il riconoscimento del pagamento) entro il 15/03/2019. In Caso il pagamento fosse stato eseguito dopo tale data, la ricevuta di pagamento dovrà essere portata in visione negli uffici di Atc MP, per procedere al rinnovo manuale.



Atc Mobilità e Parcheggi Spa ha sede in Via Saffi 3, nel quartiere del Canaletto.

Orario invernale (dal 1/9 al 30/06)

dal martedì al venerdi 8.30 – 12.45 / 15.00 – 17.30

lunedì 8.30 – 12.45

sabato 8.15 – 12.15