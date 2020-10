Pass in scadenza, Mobilità & Parcheggi ti avverte con l'SMS

La Spezia - Per fornire un sempre miglior servizio all’utenza, ATC MP attiverà a partire dal 15 di ottobre una notifica tramite SMS ed Email relativamente alla scadenza delle seguenti autorizzazioni: pass domiciliati, pass residenti, pass ZTL annuale. Il servizio sarà naturalmente attivo per i soli utenti di cui la società è in possesso dei recapiti. Si comunica inoltre che dal 16 novembre fino al 28 febbraio 2021 sarà attiva la campagna per il rinnovo dei pass residenti alle stesse condizioni dell’anno scorso.

“In questi anni ATC MP ha cercato di modernizzarsi sempre di più e venire sempre più incontro all’esigenze degli utenti, in un’ottica di collaborazione fra chi gestisce i parcheggi e chi ne usufruisce – dichiara il Sindaco Pierluigi Peracchini – Con la nuova Amministrazione abbiamo inaugurato una stagione nuova, anche di maggior collaborazione fra il Comune e le partecipate, e in particolare ringrazio il Presidente Sciurpa per il suo lavoro”

“ATC MP ha cercato in questi anni di avere un contatto sempre più diretto con il cittadino e essere sempre più vicino al turista – dichiara il Presidente Sciurpa – attivare notifiche per le scadenze può sembrare un’inezia ma in realtà è una cortesia importante che può far risparmiare al cittadino una multa. Questa e altre iniziative messe in campo credo porteranno maggiori agevolazioni proprio per chi usufruisce dei nostri servizi.”