Pasqua, il vescovo celebra essa all'ex Oto e alla casa circondariale

La Spezia - Il vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti ha iniziato oggi pomeriggio, in cattedrale alla Spezia, le celebrazioni della Settimana Santa, presiedendo la Messa vigiliare della Domenica delle Palme, con la benedizione dei rami di palma e di ulivo presentati dai fedeli. Questa sera tappa a Sarzana per la Giornata diocesana dei giovani, che si tiene ogni anno in questa occasione in luoghi diversi del territorio diocesano. Anche quest’anno saranno numerose le celebrazioni presiedute dal vescovo nel corso della Settimana Santa, ed in particolare del Triduo Sacro (da giovedì a domenica), nelle due città vescovili della Spezia e di Sarzana. Di particolare importanza, come sempre, sarà la “Messa del Crisma”, che il vescovo celebra ogni anno insieme a tutti i sacerdoti diocesani nella cattedrale di Cristo Re alla Spezia la mattina del Giovedì Santo. In questa celebrazione, che avrà inizio alle 9, il vescovo consacra gli oli santi, che verranno distribuiti in tutte le parrocchie per l’amministrazione dei sacramenti nel corso dell’anno. E’ inoltre tradizione che il vescovo ricordi durante la Messa i sacerdoti diocesani scomparsi, che negli ultimi dodici mesi sono stati quattro: anzitutto, il vescovo emerito Bassano Staffieri, e poi don Giancarlo Furno, don Andrea Cappelli, don Luigi Capitani. Saranno inoltre consegnati alcuni attestati a sacerdoti e diaconi permanenti che compiono quest’anno ricorrenze speciali del loro ministero. Giovedì, alle 18, il vescovo tornerà in cattedrale, alla Spezia, per presiedere la Messa “in Cena Domini”, con la lavanda dei piedi e con la reposizione del Santissimo. Venerdì, alle 8, monsignor Palletti presiede in Cristo Re le Lodi e l’ufficio delle Letture, ed alle 18 la celebrazione della Passione del Signore, nel giorno in cui, come è noto, non si celebra la Messa. Sabato alle 8 ancora recita in cattedrale delle Lodi e delle Letture. Alle 23, Veglia pasquale e Messa della Risurrezione, nel corso della quale il vescovo conferisce i sacramenti dell’iniziazione cristiana (Battesimo, prima Comunione e Cresima) a cinque persone adulte. Domenica, infine, solennità della Risurrezione del Signore, alle 10.30 Messa pontificale nella cattedrale della Spezia e, alle 18, nella basilica concattedrale di Sarzana.



Oltre alle celebrazioni solenni della Settimana Santa, monsignor Luigi Ernesto Palletti, vescovo diocesano della Spezia – Sarzana – Brugnato, presenzia in questi giorni ad altre iniziative significative, sempre legate alla Pasqua. Nella mattinata di domani, domenica 14 aprile, il vescovo sarà nella città vescovile di Sarzana dove, alle 10.30, benedirà i rami di palma e di ulivo nella pieve medievale di Sant’Andrea. In processione raggiungerà poi, con il popolo dei fedeli, la basilica concattedrale di Santa Maria Assunta per la celebrazione della Messa solenne. Lunedì mattina alle 10 Palletti celebrerà la Messa pasquale all’interno dello stabilimento industriale ex Oto Melara (oggi Leonardo). Nel pomeriggio alle 15, invece, celebrerà la Messa in preparazione alla Pasqua per gli studenti del liceo scientifico “Antonio Pacinotti”. La celebrazione avrà luogo nella chiesa della parrocchia militare di Santa Barbara, che si trova a breve distanza dalla scuola. Martedì alle 15 celebrerà la Messa pasquale nelle carceri di Villa Andreino. Mercoledì il vescovo sarà poi nella sede dell’Unione cattolica artisti italiani, in via Don Minzoni 62 alla Spezia, per la cerimonia di inaugurazione della tradizionale mostra di Pasqua.