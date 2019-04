La Spezia - In vista delle prossime festività, Le Terrazze osserverà i seguenti giorni di chiusura: in occasione della Santa Pasqua, il centro commerciale rimarrà chiuso nella giornata di domenica 21 aprile. Il centro riaprirà come di consueto alle ore 9 di lunedì 22 aprile. Una seconda giornata di chiusura è prevista per mercoledì 1° maggio in occasione della Festa dei Lavoratori. Le attività commerciali riprenderanno normalmente giovedì 2 maggio.