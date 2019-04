Partite le asfaltature sulle strade provinciali, cantieri al via

La Spezia - In opera i cantieri per le asfaltature programmate e finanziate con il Decreto ministeriale 49/17 affidate con procedura ad evidenza pubblica all’impresa Dapam srl.

Quest’oggi sono iniziate le opere di stesa del nuovo asfalto sul tratto della SP 331, dal semaforo in località Muggiano e sino alla galleria Scoglietti compresa. Successivamente il cantiere si sposterà per stendere l'asfalto, sempre sulla SP 331, in località Guercio sino a Romito Magra alla strettoia denominata “vecchio tabacchino”.

Ultimato questo tratto della SP 331, sarà la volta della SP 370 Litoranea nel comune di Riomaggiore tra il bivio che scende verso il paese e la frazione Manarola: anche su questa provinciale saranno effettuati gli interventi di ripristino del manto stradale.

Completato l’intervento in Litoranea, il cantiere si sposterà per stendere il nuovo asfalto sulla SP 13 dalla rotatoria di Piano di Madrignano fino al confine con la Provincia di Massa Carrara al ponte sul terrente Rì.