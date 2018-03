Partenza positiva per la distribuzione dei farmaci salvavita in farmacia

La Spezia - I cittadini liguri hanno apprezzato la nuova modalità di distribuzione dei farmaci salvavita presso le 584 farmacie liguri, pubbliche e private, attiva dal primo marzo. In soli due giorni, infatti, dalla più piccola farmacia dell’entroterra alle grandi farmacie dei centri urbani, sono stati consegnati più di 8000 farmaci a cittadini affetti da patologie gravi o dimessi dall’ospedale.



Il progetto, a carattere sperimentale, nasce da un’intesa tra Regione e Farmacie e prevede, nell’ottica di una sanità a km 0, la possibilità di ritirare nella farmacia sotto casa farmaci ad alto costo, finora ad ora disponibili solo in una decina di centri ospedalieri con orari di accesso limitati. Oltre le farmacie sono coinvolti sette magazzini di distribuzione farmaceutica con sede in Liguria che in questi due giorni hanno garantito la consegna dei farmaci in modo efficiente e tempestivo. La presidente dottoressa Borachia ci tiene in particolare a sottolineare i benefici di carattere “sociale” di questa iniziativa, che consentirà a pazienti più fragili o anziani un diverso accesso al farmaco e di conseguenza un miglioramento della qualità di vita.