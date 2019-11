Partecipare alla "Spid week" è facile e gratuito

La Spezia - Iscrizioni alle scuole pubbliche, consultazioni dei servizi di previdenza sociale, pagare il bollo auto senza stress. La possibilità di procedere, con pochi e semplici passi e in totale autonomia, a questi e altri servizi con lo smartphone, il tablet oppure il pc. Per fare tutto questo però serve una password che viene rilasciata nell’ambito del sistema pubblico per l’identità digitale.

Per ottenerla ci sono due vie: in autonomia, oppure se si è residenti alla Spezia è sufficiente recarsi al piano terra del Comune della Spezia, dove risiede l’anagrafe, che fino all’8 novembre ospita “Spid Week”.

L’ingresso è da Via Santorre di Santarosa dalle 10 alle 17.30 e gl utenti avranno a disposizione gli “identity provider” di Register, accreditati da Agid, per aiutare tutti i cittadini interessati a registrarsi al sistema e ottenere così le proprie credenziali personali e sicure in modo ancora più semplice e veloce.

"Un altro passo per semplificare l’accesso dei cittadini ai servizi della pubblica amministrazione – sottolinea l’assessore regionale allo Sviluppo economico della Regione Liguria Andrea Benveduti –. Attraverso un'unica identità digitale, sicura e protetta, sarà possibile accedere ai servizi di Comune e Regione, evitando code e spostamenti. Questa è la sfida che lanciamo al nostro territorio, siamo convinti che questa sia la strada da percorrere per una Liguria al passo con i tempi".

La Spezia è la seconda tappa di un tour che ha coinvolto Genova dal 27 al 31 maggio con oltre 1700 le identità digitali registrate in 5 giorni.



Come partecipare alla “Spid Week”. Nel corso della Spid week gli identity provider di Register, accreditati da AgId, aiuteranno tutti i cittadini interessati a registrarsi al sistema pubblico di identità digitale Spid e ottenere così le proprie credenziali personali e sicure.

Per registrarsi, sarà sufficiente disporre: dell'indirizzo email usato abitualmente, del numero di cellulare personale, di un documento di identità valido e della tessera sanitaria.



Una volta ottenute gratuitamente le credenziali Spid basterà abilitare la password di accesso unica per utilizzare tutti i servizi della pubblica amministrazione già disponibili: pagamenti online, iscrizioni alle scuole pubbliche, consultazione dei servizi di previdenza sociale, dei servizi sanitari e molto altro ancora!



Per saperne di più sulla Spezia Spid week clicca qui

Per saperne di più su Spid, il sistema pubblico di identità digitale clicca qui



Ecco il video che racconta “Spid”