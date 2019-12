La Spezia - Uno studio per capire se in Via De Nobili potrà sorgere un'altra area di parcheggio, dove una volta "riposavano" gli scarrabili di Piazza Cavour. L'approvazione è arrivata nei giorni scorsi con l'ultima giunta e nei prossimi seguirà la delibera.



Lo studio di fattibilità verrà fatto dai tecnici del Comune e valuterà la possibilità della realizzazione del plesso. La conferma è arrivata questa mattina durante la presentazione dei nuovi 56 parcheggi individuati dall'amministrazione (leggi qui). In merito il sindaco Peracchini ha spiegato: "Abbiamo commissionato lo studio e poi dovrà esserci un confronto con la proprietà nel momento in cui il lavoro dei nostri tecnici dovesse dare esito positivo. Stiamo comunque sondando tutte le possibilità".



Il locale di Via De Nobili non è più idoneo per ospitare gli scarrabili della piazza quindi dovrà essere demolita. Se lo studio di fattibilità e tutto il resto andassero a buon fine la città ricaverebbe altri 22 parcheggi.