Parte la pulizia dei canali cittadini, interventi fino a metà ottobre

La Spezia - Al via stamani l’annuale pulizia dei canali cittadini, fondamentale per la prevenzione idrogeologica del nostro territorio. Gli interventi, stabiliti dal Sindaco Pierluigi Peracchini e dall’Assessore Luca Piaggi visto l’avvicinarsi della stagione autunnale, riguardano lo sfalcio d’erba e complessivamente ammontano a 220 mila euro. I canali interessati dalle opere di prevenzione idrogeologica sono: Canale del Netto, Fosso del Pianello, Torrente Caporacca, Fosso delle Baccelle Fosso di Fabiano e affluente, Fosso Porzano, Fosso Murlo e quello inerente la scarpata sotto la scuola, Fosso Correggiolo, Torrente Biassa, Torrente Proffiano, Fosso di Ligurzano, Fosso di Contra, Bacino di V. Guercia - V. Benedicenti, Canale Arzelà, Canale Cantarana, Fosso via Zara, Canale Borzonasca, Canale Lagora nel tratto di viale Amendola e nel tratto di viale Fieschi, Canale Rossano, Torrente Cappelletto, Canale di Via Fontevivo, Torrente Dorgia, Fosso di via del Forno, Canale Calcinara, Canale del Camposanto, Canale della pieve lato via Castelvecchio, Canale Melara, Fosso Stagnoni,



Torrente Pagliari, Torrente Rigazzara, Canale di via Valdilocchi, Fosso lungo via delle Pianazze, Canale Ruffino, Canale Pio Ferro, Canale Via del Tinetto e Via Maralunga, Canale di via Privata Cieli, Canale in Via Carducci, Canale adiacente F.S. su via Sarzana, Invaso di via Rizzo e il tratto terminale Fosso delle Perle.



Gli interventi termineranno verso la metà del mese di ottobre.