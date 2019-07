Parte la campagna per devolvere il 5 per mille al Codacons

La Spezia - Codacons lancia oggi in Liguria una campagna sul 5x1000 dedicata ai cittadini della regione. Tutti coloro che, in sede di dichiarazione dei redditi, doneranno il 5x1000 all’associazione, otterranno l’iscrizione gratuita per un anno al Codacons e beneficeranno di tutti i servizi offerti dall’organizzazione dei consumatori sul fronte della tutela dei diritti.



Donando il 5x1000 al Codacons i contribuenti della Liguria non solo godranno di vantaggi personali e potranno usufruire di consulenze legali illimitate e dei numerosi altri servizi consumeristici offerti dall’associazione, ma contribuiranno a rafforzare i diritti della collettività rendendo sempre più efficaci le tante battaglie contro multinazionali, società energetiche, compagnie telefoniche, banche, assicurazioni, ecc., che quotidianamente sfruttano il proprio potere per vessare gli utenti.



I cittadini della regione interessati, così come i commercialisti che volessero suggerire la destinazione del 5x1000 al Codacons, possono ottenere dettagli e info utili alla pagina https://codacons.it/dona-5x1000-codacons/