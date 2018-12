Parte la campagna di sensibilizzazione sull’affido familiare

Poriezione del cartoon “La mia vita da zucchina” al cinema “Il Nuovo”.

La Spezia - Domani, giovedì 13 dicembre alle 18 con ingresso gratuito al cinema “Il Nuovo" prenderà ufficialmente il via la campagna di sensibilizzazione sull’affido familiare, con un primo invito alla cittadinanza alla proiezione del cartoon “La mia vita da zucchina”. La visione del film sarà preceduta dai saluti del sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini. L’iniziativa rientra nel progetto promosso dai Servizi Sociali del Comune della Spezia, ed è rivolta a far conoscere ed incentivare la pratica dell’affido.



Si tratta di un primo momento di conoscenza rispetto al fenomeno dei minori fuori dal contesto famigliare ed inseriti in comunità educative attraverso la visione di un cartone animato la cui visione, per il tema trattato, è consigliata ad un pubblico adulto o comunque a bambini dai 12 anni di età. “La mia vita da zucchina” è un film cartoon per la regia di Claude Barras, tratto da un libro di Gilles Paris che narra la storia di Icaro - che preferisce farsi chiamare Zucchina perché così lo chiamava la mamma - e degli amici che incontra all'orfanotrofio, tutti nati dalla parte sbagliata della vita, ma che sanno guardare le cose con occhi meravigliati e affascinati.



Lì, l'infanzia sboccia come il fiore sulla pietra, quella di Camille, di Alice, di Jujube, dei fratelli Chafouin e di Zucchina, che per la prima volta ha una famiglia, dei compagni di gioco, delle vere feste di compleanno, un'amica speciale che gli fa battere il cuore, e giornate serene piene di giochi spensierati. Il film ha ottenuto 1 candidatura a Premi Oscar, 1 candidatura a Golden Globes, 1 candidatura a BAFTA, ha vinto un premio ai European Film Awards, 3 candidature e vinto un premio ai Cesar. La proiezione è il primo evento del programma di sensibilizzazione del 2018 ed introdurrà la programmazione per il prossimo anno.