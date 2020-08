Parte il corso per docenti di religione cattolica

La Spezia - Si terrà alla Spezia all’inizio di settembre il consueto corso di aggiornamento annuale per insegnanti di Religione cattolica. Il corso è quest’anno di particolare attualità per le note vicende che riguardano la ripresa delle attività scolastica dopo la sospensione causata dall’epidemia di Covid–19. Il corso è organizzato dall’ufficio diocesano Scuola ed educazione, e si terrà nel salone multimediale di Tele Liguria Sud. I presenti in sala, a causa delle norme in vigore, potranno essere solo trentasei. Gli altri potranno seguire on line con il sistema “meet”. Dopo i saluti del vescovo, il docente Gianluca Ceccarelli illustrerà tecniche e procedure della didattica on line insieme ad alcuni docenti che già l’hanno utilizzata. Luca Raspi, collaboratore dell’arcidiocesi di Genova, presenterà il suo volume “Pedagogia e didattica dell’insegnare religione”, utile anche per preparare il concorso. I giorni di svolgimento del corso saranno 8, 10,11 e 12 settembre