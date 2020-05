Parrucchieri ed estetiste in Comune: tirare su la saracinesca non è più rimandabile

La Spezia - Questa mattina il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e l’assessore al Commercio Lorenzo Brogi hanno incontrato a Palazzo Civico una delegazione formata da parrucchieri ed estetiste. "Abbiamo ascoltato con grande attenzione e comprensione le istanze che ci sono state rivolte, e abbiamo sempre più la consapevolezza della grave difficoltà che stiamo attraversando, sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista sociale - ha dichiarato Peracchini. Con tutte le prudenze, cautele e con grande senso di responsabilità, sono convinto che dobbiamo tornare alla vita quotidiana, tornare a lavorare, perché una delle sofferenze maggiori provengono proprio dal lavoro autonomo e dai commercianti. Chiederò al Presidente Toti che intervenga sul Governo e gli avanzerò le richieste che mi sono state proposte oggi e che si concentrano sinteticamente sul poter tirare su la saracinesca tornando così al lavoro. Per una città avere un negozio o un'attività aperta in una strada ha un valore inestimabile perché vuol dire presidio sociale, laboriosità, dedizione e attaccamento al proprio territorio. Sono realtà che vanno tutelate e il Governo in questo deve dare risposte chiare e urgenti. E' chiaro che rispetto al passato vivremo un momento più complicato, ma spero allo stesso tempo che riusciremo anche a creare una comunità più coesa dove anche gli abusivismi vengono limitati al massimo".



“Credo - ha dichiarato l’assessore al Commercio Lorenzo Brogi - che sia giunto il momento di non fare più distinzioni in base ai codici Ateco, una tipologia di classificazione adottata dall'Istituto nazionale di statistica, ma piuttosto sulla base della garanzia di sicurezza all’interno dei locali. Non devono esserci differenze tra un tipo di attività commerciale e l’altra se alla base c’è la garanzia di sicurezza e il rispetto delle regole. L’amministrazione comunale – prosegue Brogi - garantirà il massimo sostegno ad una categoria che, insieme ad altre, ha subito un colpo durissimo e ha sofferto molto per la condizione determinata dall’emergenza. Ora ci aspettiamo un segnale forte dal Governo; un segnale che dia risposte in merito alla sospensione dei pagamenti degli affitti, alla sospensione delle tasse, dei costi fissi dalle bollette, solo per fare qualche esempio. Parrucchieri ed estetiste sono, grazie alla loro professionalità, in grado di garantire la sicurezza dei clienti e dei lavoratori stessi quindi ci aspettiamo che possano riaprire quanto prima".