Parodi o compost, l'albero di Natale si ricicla in Piazza Europa

La Spezia - Oggi martedì 7 e domani mercoledì 8 gennaio, in Piazza Europa, dalle ore 8.30 alle 12.00 e dalle ore 13 alle 18.30, si potranno consegnare gli abeti naturali natalizi addobbati per le festività, che verranno smaltiti mentre quelli ritenuti in buone condizioni verranno trasportati al Parodi e ripiantati. L’iniziativa approda per la prima volta in città. Già arrivato nel furgone della Cooperativa Maris il primo abete da riciclare. Lo annuncia l'assessore Kristopher Casati: "Se il tuo abete non è in ottime condizioni, portalo lo stesso: lo portiamo all’ impianto di compostaggio per essere trasformato in compost, il fertilizzante naturale di alta qualità con cui si possono concimare piante in vaso o da giardino".