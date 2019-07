Parentucelli Arzelà, il 10 agosto il bando per il miglioramento sismico

La Spezia - Dopo gli incontri e le verifiche effettuate ai Licei Costa, Mazzini e Pacinotti e all'IIS Cardarelli nei giorni scorsi, il Consigliere Francesco Ponzanelli insieme al funzionario provinciale arch. Alessandra Tarabotto hanno incontrato la mattina del 24 luglio il Vicepreside dell’Istituto Parentucelli Arzelà di Sarzana, professoressa Elena Roffo.



Il prossimo 10 agosto sarà pubblicato il bando di gara della Provincia per l’affidamento dei lavori di miglioramento statico sismico di tutto il complesso scolastico sarzanese e che prenderanno il via agli inizi del prossimo anno: un cantiere assai complesso che richiederà interventi per stimati un milione e 100mila euro e che sono stati finanziati per circa un milione di euro con le risorse ex MIUR assegnate alla Provincia della Spezia.



Al sopralluogo promosso dal Consigliere Provinciale Ponzanelli, sono intervenuti anche l’Assessore del Comune di Sarzana Stefano Torri e il Capogruppo di Sarzana Popolare Andrea Pizzuto. Gli amministratori sarzanesi insieme alla Vicepreside hanno espresso soddisfazione per l’imminente intervento della Provincia sull’edificio del Parentucelli Arzelà.



“Un investimento di grande impatto -sottolinea il Consigliere Ponzanelli- di cui siamo particolarmente orgogliosi perché comporterà un decisivo miglioramento degli standard di sicurezza sismica di questa scuola. Garantire adeguate misure di prevenzione in questo ambito specifico è un dovere che sentiamo imperativo e questo del Parentucelli Arzelà è solo il primo dei cantieri per la sismica che man mano apriremo in diversi edifici scolastici del nostro territorio, quali Einaudi Chiodo, Capellini Sauro e Casini.”, ha dichiarato Ponzanelli.



Anche per l’istituto di Sarzana, come per gli altri visitati nelle scorse settimane, i tecnici provinciali presenti insieme al Consigliere Ponzanelli hanno condiviso con la presidenza scolastica di effettuare durante il periodo estivo alcuni ulteriori interventi di piccola manutenzione nelle aule e nei servizi igienici: il Settore Tecnico della Provincia provvederà già in questi giorni a calendarizzare le attività concordate durante il sopralluogo.