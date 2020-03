Parchi e mercati non alimentari chiusi, c'è l'ordinanza

La Spezia - "Rimanete a casa e uscite solo se strettamente necessario e raccomando di seguire tutte le cautele del caso". Questo pomeriggio il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha firmato una nuova ordinanza che contiene ulteriori misure per contenere la diffusione del Coronavirus. "Un nuovo provvedimento resosi necessario alla luce delle nuove misure che il Governo ha varato con un nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 9 marzo 2020". Una nuova ordinanza che, di fatto, introduce nuove e più stringenti misure volte al contenimento della diffusione del virus ma soprattutto azioni a tutela della salute dei suoi concittadini. Dalla mezzanotte fino al prossimo 3 aprile chiusi tutti i parchi pubblici (Maggiolina, Rimembranza, Viale Alpi ma anche le aree verdi più piccole) e sospesi tutti i mercati ad eccezione di quelli di vendita di generi alimentari sottoelencati.



La misura insomma non riguarderà il mercato alimentare di Piazza Cavour, il mercato del biologico di Piazza Fregosi a Migliarina, il mercato dei produttori che si tiene in Piazzale Kennedy e in Piazza Brin. "In ogni caso il gestore deve garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro" - ha chiarito Peracchini. Una decisione, quella ufficializzata poco prima delle 19, che arriva dopo una mattinata di dubbi e forti polemiche, legate alla regolare organizzazione del mercatino di Via Prosperi che successivamente ha messo in moto anche le opposizioni.