Parcheggio al Canaletto, lavori in corso. Sarà pronto entro un anno

La Spezia - Sono iniziati con il 2020 i lavori per la realizzazione del parcheggio che nascerà in Via del Canaletto su un'area da tempo dismessa, nella quale fino agli anni '90 sorgevano gli uffici di Atc Esercizio. Completate la demolizioni delle strutture esistenti, i lavori proseguono con la bonifica e la pulizia dell’area che saranno i capitoli conclusivi della preparazione, per poi passare nella seconda fase alla posa della pavimentazione e alla tracciatura dei quaranta nuovi parcheggi per automobili e una quindicina di stalli riservati ai ciclomotori. Il parcheggio è stato pensato soprattutto in funzione della nuova biblioteca Beghi e della struttura adiacente, ex deposito Fitram, recuperata ma ancora inutilizzata, se non per rappresentazioni culturali temporanee.



Ma, fra un anno a lavori conclusi, sarà anche una boccata d'ossigeno per tutto il quartiere in un'area particolarmente degradata che sarà dotata di nuove piante, un nuovo impianto di illuminazione alcuni nuovi arredi. Un’area collegata con il sottopasso che unisce via del Canaletto a via Carducci. I lavori occuperanno tutto il 2020 per una spesa di poco superiore ai 750mila euro. A suo tempo l'amministrazione comunale aveva stanziato una somma pari a un milione di euro, ma il ribasso del 30,040 per cento sull'importo dei lavori (appena inferiore aella soglia dell’anomalia del 30,66120 per cento) ha portato ad affidare i lavori per una spesa di 753.783 euro.