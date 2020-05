Parcheggio Montepertico, Legambiente: "Regolamento del verde non rispettato"

La Spezia - Legambiente interviene nuovamente sul progetto di parcheggio in area verde a Montepertico. L'associazione esprime "forti dubbi sulla liceità e opportunità di creare un parcheggio nell’area verde di Montepertico, per i seguenti motivi: il progetto, redatto già dal mese di novembre 2019, non è mai stato presentato ai cittadini i quali ne sono venuti a conoscenza solo a cantiere già aperto; non è dato sapere chi abbia fatto 'richiesta' del parcheggio dal momento che tutti gli abitanti interpellati si sono detti stupiti e contrariati dall’iniziativa; non è stato rispettato il Regolamento del Verde che prevede, oltre ad una adeguata informazione alla cittadinanza, anche la convocazione del Tavolo del Verde; a tutti gli effetti l’area infatti rientra in tale regolamentazione sia di fatto, per la sua natura ed utilizzo, che per norma, in quanto identificata nel PUC come Area a verde attrezzato, tanto più che l’area, come testimoniato dagli abitanti, aveva nel suo perimetro tre alberi (una robinia e due alberi da frutto) che risultano ora essere stati eliminati. In merito quindi, la tavola dello Stato di Fatto del progetto, non presentando tutte le alberature presenti, sembrerebbe non aver rappresentato correttamente la situazione iniziale".



"Ci si chiede inoltre - concludono da Legambiente - quali approfondimenti e precauzioni siano state prese in considerazione del fatto che l’area risulta classificata dal punto di vista del rischio idrogeologico come Area a suscettività al dissesto - Dissesto alto P3b. Per tutti questi motivi si chiede che non vengano ripresi i lavori e che siano forniti alla cittadinanza contesti adeguati e formali di informazione e confronto, a cominciare dal Tavolo del Verde, di cui chiediamo la convocazione urgente".