Parcheggi serali nelle corsie preferenziali, Cobas: "A rischio la sicurezza del trasporto urbano"

La Spezia - Al sindacato Cobas del lavoro privato la delibera della giunta Peracchini di lasciare alle automobili libertà di parcheggio nelle corsie preferenziali degli autobus, anche se in orario serale durante il week end, non piace proprio.

"D’altra parte - spiega il responsabile provinciale Luca Simoni - sarebbe impossibile una posizione diversa per un sindacato che si è speso e impegnato da sempre con gli assessori e i sindaci che si sono succeduti al governo della città negli ultimi dieci anni per migliorare laddove possibile la viabilità, il servizio pubblico e soprattutto la sicurezza del trasporto urbano, che comprende i cittadini, gli utenti e i conducenti".



Ed è proprio la sicurezza l’aspetto che secondo il Cobas verrebbe messo più a rischio in questo nuovo contesto. "Il servizio di trasporto pubblico in città, infatti, prosegue ben dopo le 20.30, per cui la presenza di parcheggi nelle corsie gialle, rappresenta un vero e proprio ostacolo allo svolgimento in sicurezza del servizio perché costringerebbe gli autobus ad effettuare vere e proprie gimcane tra le auto in sosta all’interno della propria corsia", aggiunge Simoni.

Inoltre Cobas sottolinea con disappunto che "ancora una volta, si sono apprese notizie che riguardano Atc direttamente dai mass media locali anziché dagli esponenti della giunta comunale, senza alcun preventivo confronto con i sindacati di categoria, e si domanda come mai i vertici di Atc non abbiano ancora preso una posizione su una decisione in materia di trasporto pubblico che pone a rischio la sicurezza del lavoro del proprio personale viaggiante".