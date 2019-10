Parcheggi nelle corsie preferenziali ma il divieto di sosta resta il "preferito"

La Spezia - Cinquecento parcheggi in più nei fine settimana, ma certe cattive abitudini sembrano non passare per gli spezzini. Già perché nelle zone dove si può parcheggiare nelle corsie preferenziali due ruote sul marciapiedi non si negano mai. Ed è così che la Municipale ogni fine settimana viene a dare un'occhiata e all'occorrenza scattano le sanzioni.

La corsia preferenziale di Via Gramsci rimane il luogo deputato per lasciare la propria auto nel momento in cui viene sospeso il servizio di Atc. Ogni venerdì e sabato infatti, dalle 20.30 all'una e trenta di notte sia in quella zona che in Piazza Cavour, si può posteggiare in libertà qualcosa però, comunque, non quadra.

"Abbiamo riscontrato - ha detto l'assessore alla Mobilità Kristopher Casati - che nonostante la cartellonistica sia evidente qualcuno continui a posteggiare per metà sul marciapiedi. E' evidente che basti un'auto parcheggiata male per causare un effetto domino. La Municipale prosegue nei controlli ma è chiaro che i marciapiedi devono rimanere a disposizione dei pedoni e che non possa esserci un ulteriore restringimento di carreggiata dall'altro lato di Via Gramsci. La sosta è consentita solo ed esclusivamente nelle corsie preferenziali dove è segnalato. Il resto è divieto di sosta".

Quasi a un anno di distanza dall'introduzione di questa sosta l'assessore fa un breve bilancio: "Si è rivelata un'ottima soluzione - ha aggiunto - e per il momento non essendoci soluzioni alternative a breve termine lasceremo la possibilità di parcheggiare nelle corsie preferenziali".

Ma cosa spinge gli automobilisti a preferire il marciapiedi? Il timore di intralciare il passaggio di altri mezzi, magari più grandi, oppure che possano ritrovarsi righe o specchietti rotti per una sosta che può sembrare in mezzo alla strada.



Spostandosi di qualche metro, si arriva in Piazza Cavour dove non sono mancati, anche di recente, video e quant'altro riguardo alle auto "dimenticate" sotto le vele rendendo complicato il montaggio dei banchi del mercato.

"Non sarebbe da escludere l'installazione di cartelli in altre lingue - ha spiegato Casati - perché questo fenomeno ha interessato soprattutto i turisti. C'è comunque a disposizione un carro attrezzi ventiquattro ore su ventiquattro".



(foto: repertorio)