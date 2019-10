Parcheggi in Piazza Cavour, Brogi: "Cerchiamo in ogni modo di aumentare i posti auto"

La Spezia - "I parcheggi sono fondamentali per il commercio ed è per questo che sulla base del progetto giudicato vincitore abbiamo fatto tutto quello che era possibile per cercare di creare ulteriori aree di sosta. Nel progetto infatti sono comparsi circa 70 parcheggi da realizzarsi sotto i padiglioni Nord e a disposizione del commercio dopo le ore 16 e, come richiesto dalle associazioni, le sbarre laterali per aumentare la rotazione". Lo afferma l'assessore al Commercio Lorenzo Brogi, commentando le dichiarazioni rese dagli operatori del consorzio "La Spezia vivi il centro", che hanno chiesto a gran voce la realizzazione di parcheggi nell'area di Piazza Cavour.



"Questa amministrazione - prosegue Brogi - cercherà in ogni modo possibile di aumentare la disponibilità di posti auto al servizio del centro città, come ha fatto sin dal suo insediamento: voglio ricordare, ad esempio, la sosta gratuita il sabato nella prima ora ed i parcheggi notturni. L’amministrazione Peracchini inoltre ribadisce l’impegno a lavorare con tutte le associazioni per migliorare la situazione ereditata".



L’assessore Brogi conclude: "Sono consapevole della necessità di ulteriori zone di sosta, funzionali alle esigenze del commercio cittadino. Per questo ho lavorato sul progetto vincitore, recependo e sostenendo le richieste delle associazioni di categoria, tra le quali la collocazione delle sbarre laterali per la rotazione dei parcheggi