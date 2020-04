Parcheggi di Largo Bione gratuiti per il personale sociosanitari

La Spezia - Atc Mobilità e Parcheggi informa che continua la gratuità del parcheggio di Largo Bione vicino all’Ospedale Sant’Andrea per tutti gli operatori sociosanitari che lavorano all’ospedale per sostenerli in questo momento di emergenza coronavirus. Il parcheggio di Largo Bione è un’area di proprietà privata e l’agevolazione era prevista fino al 3 aprile ma, grazie all’intesa fra ATC Mobilità, il Comune della Spezia e il proprietario del parcheggio, la gratuità è stata estesa fino al 13 aprile in gesto di solidarietà verso tutti coloro che stanno lavorando in prima linea contro il coronavirus. Si ricorda che per usufruire di tale agevolazione occorre esporre sul cruscotto della macchina una certificazione rilasciata dal proprio ente di appartenenza su carta intestata ( ad esclusione dei medici per cui fa fede il contrassegno rilasciato dall’ ordine)."