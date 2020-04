Parafiato in plexiglass per biblioteche e musei cittadini

La Spezia - Anche il mondo della cultura si prepara per la ripartenza dopo il lockdown imposto dallo sviluppo dell'epidemia. Stando alle previsioni attuali, che potrebbero subire modifiche in base all'andamento della curva dei contagi, per i musei la data di fine dell'incubo dovrebbe essere quella del 18 maggio. Anche le biblioteche hanno cerchiato di rosso la stessa data nel calendario. E per non farsi trovare impreparati musei e biblioteche comunali spezzini si doteranno delle misure di sicurezza necessarie per contenere il contagio del coronavirus, condizione indispensabile per poter riaprire al pubblico.



Per questo l'amministrazione comunale ha deciso di acquistare una serie di parafiato in plexiglass trasparente da utilizzare per separare il personale di musei e biblioteche dal pubblico. Sei parafiato saranno forniti alle biglietterie dei musei dalla ditta Bernardini ufficio al costo di 1.718 euro, mentre con 1.670 euro saranno comprati dalla ditta Neon Ares i divisori per ogni scrivania o spazio deputato al ricevimento del pubblico delle biblioteche cittadine.