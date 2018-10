Pannoloni e pannolini, tre ritiri a settimana

Novità al via dal 15 ottobre. L'assessore Casati: "Due passaggi settimanali erano insufficienti".

La Spezia - Pannolini e pannoloni saranno raccolti tre volte a settimana: questa è la soluzione adottata dall'amministrazione comunale della spezia per agevolare le famiglie con bambini piccoli, persone anziane, persone con problemi medico-sanitari che sono soggetti ad un maggior conferimento indifferenziato costituito dai pannolini e pannoloni.



“Fin dall’inizio del progetto - spiega l’Assessore al Ciclo dei rifiuti Kristopher Casati - il nostro obiettivo è stato garantire un sistema di raccolta efficiente e a misura di cittadino. Dal posizionamento delle isole zonali, all’attivazione della tariffa puntuale passando per piccole migliorie di servizio come questa.

Consapevoli del fatto che due passaggi settimanali fossero insufficienti e non in linea con le caratteristiche del nuovo sistema, da lunedì 15 ottobre per far fronte a pieno alle esigenze di alcune categorie sensibili costrette a tenersi in casa per giorni pannolini e pannoloni, aumenteremo il numero di passaggi a tre senza aumentare i costi del servizio nella tariffa”.



Si tratta di un’ulteriore agevolazione per facilitare i cittadini nel conferire i rifiuti, rendendo il servizio di raccolta più efficiente, semplice e personalizzato, con attenzione alle esigenze di particolari categorie di utenti.



Trattandosi di un servizio dedicato e distinto da quello ordinario, gli utenti che abbiano necessità di attivarlo devono farne richiesta al gestore Acam Ambiente. Gli interessati potranno richiedere tutte le informazioni utili chiamando il numero verde gratuito 800.48.77.11